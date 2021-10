Reggio Calabria – Su il sipario al teatro “Cilea” e “Metropolitano”. La nuova sfida di Piromalli

di Grazia Candido – “Indossate il vostro sorriso più bello perché quando riapre un teatro è una vittoria per l’Italia intera. Figuriamoci due”.

Così il direttore artistico dell’Officina dell’Arte e attore Peppe Piromalli annuncia gioioso la riapertura dei teatri cittadini anticipando a Strill.it le sue due nuove stagioni artistiche al “Cilea” e al “Metropolitano”.

“Attualmente, il teatro Francesco Cilea è chiuso per lavori di ristrutturazione previsti fino al 30 Novembre e questa è una ricaduta sull’inizio della nuova stagione: solitamente, si partiva ad Ottobre ma, per forze maggiori, rialzeremo il sipario a Dicembre – afferma Piromalli -. Le stagioni teatrali dell’Oda, quest’anno, saranno due, 16 spettacoli nelle massime culle dell’arte reggina e, vi assicuro, che non è stata un’impresa facile né artisticamente né economicamente. Questa sarà una stagione di transizione e di ritorno pian piano alla normalità ma, per amore di questa città e dei nostri abbonati, abbiamo voluto superare tutti gli ostacoli e stilare due cartelloni validissimi che, oltre a donare tante risate, faranno tornare la voglia di vivere e godere i nostri splendidi teatri. Un passo alla volta verso la conquista dell’agognata normalità. Ovviamente, per accedere ad ogni spettacolo si dovrà essere muniti di green pass e mascherina”.

Tanti i nomi del panorama della televisione e del cinema come Alessandro Idonea (figlio dell’indimenticabile Gilberto), Gennaro Calabrese, Federico Perrotta, Valentina Olla, Claudio Insegno, Sabrina Pellegrino, Elena Russo, Ester Botta, Paolo Conticini e tanti altri, calcheranno i palchi del teatro Cilea a partire dal prossimo 18 dicembre alle ore 21 e del Metropolitano da domenica 7 novembre che alzerà il sipario con “La leggenda del pianista sull’Oceano” di e con Alessandro Sparacino (tutti gli spettacoli all’ex DLF si svolgeranno di pomeriggio a partire dalle ore 18).

Da oggi, è possibile acquistare i biglietti online o prenotarli al numero di telefono 3497059379 o presso il botteghino del cine-teatro “Il Metropolitano” a piazza Garibaldi (ex DLF).

Le cose buone nascono da chi ha il coraggio di rischiare e l’attore reggino Piromalli ne è un esempio. Tra un ciak e l’altro, ricordiamo che l’artista è tra i protagonisti di “Boris4“, serie cult comedy Disney+, è riuscito in sinergia con l’associazione e compagnia teatrale “Blue in the face” con sede a Civitavecchia, realtà professionistica tra le più importanti del Lazio e L’Amaca di Antonio Calabrò, a stilare un cartellone anche al cine-teatro Metropolitano per “dare spazio a tutti quegli artisti che, con il loro talento, spazzano dalla nostra anima la polvere della quotidianità”.

“La vera arte non ha bisogno di proclami, si compie in silenzio e, insieme ad alcuni amici attori, come Enrico Maria Falcone, un grande regista, autore e direttore artistico del teatro Gassman di Civitavecchia e ad Antonio Calabrò, un sognatore come me che non si è mai arreso e ha scelto di fare, produrre spettacoli in una terra difficile come la nostra dando spazio ai nostri giovani talenti, proveremo a restituire al pubblico, sorrisi e momenti di puro svago – conclude Piromalli -. Nella mia vita, ho incontrato uomini e donne che credono con testardaggine nei sogni: li coltivano, li condividono, li moltiplicano e provano a realizzarli. Io, umilmente, a modo mio, in questi anni, ho fatto lo stesso e spero che i reggini apprezzino l’impegno e la dedizione che metto sempre in ogni stagione artistica. Un puro e voluto atto d’amore per la mia città che, sicuramente, merita tanto e ha necessità di arte”.



Enrico Maria Falcone