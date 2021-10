Soccorsa imbarcazione a vela. Tratti in salvo 50 migranti (FOTO)

Nella serata del 25 ottobre 2021, la sala operativa della Capitaneria di

Porto di Crotone ha ricevuto una chiamata di soccorso (MAYDAY) sul

canale 16 VHF, da parte di un’imbarcazione a vela, in difficoltà a causa

delle critiche condizioni metereologiche a circa 35 miglia a sud-est da

Isola Capo Rizzuto.

Il 5° Centro secondario di soccorso marittimo (5° M.R.S.C.), della

Direzione Marittima di Reggio Calabria, assumeva immediatamente il

coordinamento delle operazioni, inviando sul posto la Motovedetta

S.A.R. CP 326 del Circondario marittimo di Roccella Jonica e,

considerate le pessime condizioni meteomarine, dirottando in zona le

navi “CGM ESTELLE”, “AZAMARA QUEST” e “STI MAJESTIC”.

Le operazioni di soccorso, rese particolarmente difficoltose dal forte

vento e dai marosi presenti in zona, si concludevano grazie alla elevata

perizia marinaresca delle navi intervenute ed alle indicazioni operative

dell’Autorità Marittima coordinatrice, con il trasbordo e la messa in

sicurezza dei migranti sulla nave passeggeri AZAMARA QUEST.

Terminate le operazioni d’imbarco, la nave dirigeva verso il porto di

Reggio Calabria, individuato quale porto sicuro, per il successivo

sbarco dei migranti che avveniva con l’ausilio delle motovedette CP

874 e CP 735. In totale sono state tratte in salvo 50 persone di

nazionalità irachena, iraniana, afgana ed egiziana.