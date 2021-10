Reggio Calabria, parte la petizione di iniziativa popolare per la tutela di Piazza De Nava

La Fondazione Mediterranea e il Comitato Civico Piazza De Nava, che raccoglie i rappresentanti delle associazioni e istituzioni culturali che sono contrarie alla demolizione della piazza, hanno lanciato una petizione diretta al Sindaco della città di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà, e al Ministro delle Cultura, on. Dario Franceschini, tesa a far bloccare l’iter di un progetto che, denominato di “restauro”, di restauro non ha nulla in quanto prevede la totale demolizione dell’attuale impianto storico della piazza.

Di seguito il testo della petizione, che si potrà firmare on line e il cui link di accesso si potrà trovare sulla pagina facebook della Fondazione Mediterranea.

La Soprintendenza ai Beni Architettonici di Reggio Calabria ha approvato un progetto di completa demolizione della storica e centrale Piazza De Nava, antistante al Museo Archeologico della Magna Graecia, edificata nel 1918 in stile umbertino e cordonata qualche anno dopo in stile razionalista.

La Soprintendenza vuole distruggere questo raccolto ed elegante salotto cittadino, altamente identitario e carico di storia, simbolo della ricostruzione post-terremoto 1908, raro esempio di sincretismo architettonico, e mutilare delle sue vasche in stile liberty il monumento all’on. Giuseppe De Nava, artefice della ricostruzione, per costruirvi un banalissimo “vasto spazio” in cui sarà possibile tenere “mostre, esposizioni ed eventi folkloristici” (testuale dal progetto definitivo)

Al Sindaco di Reggio Calabria e al Ministro della Cultura si chiede di bloccare questo progetto demolitivo della storia cittadina, della memoria collettiva e dell’identità dei luoghi.

https://secure.avaaz.org/community_petitions/it/al_sindaco_della_citta_di_reggio_calabria_e_al_min_salviamo_piazza_de_nava_dalla_demolizione/?cDWxEsb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1330810-salviamo_piazza_de_nava_dalla_demolizione&utm_term=cDWxEsb%2Bit