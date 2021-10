Reggio Calabria – Operazione “Tabacco selvatico”, Bombardieri: “Garantiamo sicurezza a chi è con lo Stato”

di Grazia Candido – “Noi dobbiamo garantire in tutti i modi possibili, la sicurezza a chi si espone contro la criminalità organizzata e se avessimo avuto più tempo, forse, avremmo ottenuto altri risultati ma abbiamo dovuto accelerare la tempistica delle indagini per evitare qualsiasi pericolo di fuga ed arginare la pericolosità dei soggetti arrestati”.

Così il Procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri spiega l’immediato intervento dell’operazione “Tabacco selvatico” messa a segno dal lavoro sinergico delle Procure distrettuali antimafia di Brescia, Ancona e Reggio Calabria e che ha portato all’arresto di cinque persone ritenute responsabili di un progetto omicidiario maturato in un contesto di criminalità organizzata con l’aggravante di aver agevolato l’attività di una famiglia ‘ndranghetistica, partecipazione ad associazione di tipo mafioso e detenzione illegale di armi.

Tutti i dettagli del provvedimento che “deve ancora passare dal vaglio del Gip in sede di convalida”, ci tiene a precisarlo il Procuratore Bombardieri, sono stati illustrati presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, questa mattina, dal procuratore aggiunto Calogero Gaetano Paci, dal comandante dei Carabinieri Marco Guerrini e dal tenente colonnello del Ros Pasquale Sasso Iovine.

“Un ringraziamento va fatto al Ros di Roma e alle sezioni di Ancona e Reggio Calabria per una eccezionale ricostruzione investigativa, un’attività che ha permesso di acquisire una serie di elementi giudiziari, ovviamente siamo ancora in una fase di indagine, che ci ha permesso di ricostruire l’omicidio di Marcello Bruzzese avvenuto nel Natale del 2018 a Pesaro, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Biagio Bruzzese – esordisce Bombardieri -. Una collaborazione proficua che ha portato alla luce un preoccupatissimo quadro di indagine che vede soggetti appartenenti alla cosca Crea impegnati in progetti omicidiari con disponibilità di armi per l’esecuzione di questi. Dalle intercettazioni e conversazioni che abbiamo, è emersa la pericolosità di affiliati pronti a commettere un attentato contro i soggetti che la cosca riteneva essere i responsabili delle condanne emesse dai giudici d’appello nel dicembre 2020”.

Il Procuratore Capo torna al dicembre scorso, quando i giudici del Tribunale di Reggio ribaltarono la sentenza dei giudici del Tribunale di Palmi, confermando la condanna a 20 anni di reclusione per il boss Teodoro Crea, 17 anni di reclusione al figlio Giuseppe, 12 anni a Domenico Crea (assolto in primo grado) e nove anni inflitti a Domenico Russo, al quale era stata data precedentemente una pena di 3 anni.

“E’ una vicenda gravissima e, dopo aver raccolto una serie di dati su un contesto criminale molto pericoloso, siamo intervenuti per disinnescare qualsiasi iniziativa di attentati omicidiari – aggiunge Bombardieri -. Grazie all’eccellente lavoro dei Ros, abbiamo dato una risposta non solo all’omicidio di Bruzzese ma abbiamo posto un freno ad una attività criminale mettendo in sicurezza tutti. Sicuramente, se avessimo aspettato, avremmo avuto altri esiti ma non possiamo permetterci di esporre a rischi chi collabora con lo Stato, chi pone la sua fiducia in noi”.

Si sofferma sull’impeccabile “ruolo dei carabinieri con una struttura orizzontale”, il Procuratore aggiunto Paci che ribadisce “la fase cautelare dell’operazione perché sono provvedimenti assunti per estrema incidenza di gravità dei fatti ma, sono provvedimenti in attesa della convalida del giudice che si inseriscono in una storia criminale della cosca Crea nota per l’estrema ferocia di perseguire anche a distanza di anni, episodi di vendetta”.

“Le armi che utilizzano questi soggetti non sono solo strumenti di vendetta ma sono mezzi per l’asservimento del territorio – puntualizza Paci -. L’operato impeccabile delle tre Procure distrettuali ha messo in luce anche le conversazioni dei soggetti oggi indagati che manifestano l’obiettivo di perseguire i loro programmi criminali senza alcun tipo di esitazione utilizzando armi da guerra”.

A ribadire “l’efferatezza della ‘ndrangheta che è passata dalla faide degli anni ‘70, ‘80 a mettere su impresa entrando così nel mercato italiano ed estero, rimarcando il suo potere utilizzando armi con estrema spregiudicatezza”, il tenente colonnello Pasquale Sasso Iovine che ha ricordato che “in corso, si stanno svolgendo 27 perquisizioni su tutto il territorio nazionale presso persone fisiche ed entità giuridiche coinvolte nelle investigazioni”.