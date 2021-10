Reggio Calabria – La performance “Chi sogna di più” presso l’Accademia di Belle Arti

A conclusione del workshop intensivo “Il Progetto Scenografico Multimediale”, avviato il 25 ottobre scorso presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Stefano Gargiulo, docente di Progettazione Multimediale assieme agli studenti del corso, presenteranno una piccola opera intermediale, risultato delle attività laboratoriali attivate con il supporto degli esperti di chiara fama Mattia Galione, Antonio Spagnuolo e Bruno Troisi.

Si tratta di un’istallazione multimediale interattiva intitolata “Chi sogna di più”, ispirata all’omonima poesia di Fernando Pessoa.

L’approccio innovativo si fonda sull’uso di tecnologie video e audio applicate alla progettazione scenografica e all’installazione interattiva multimediale. La particolarità della performance si basa, appunto, sull’interazione che la scena riesce a creare con il pubblico, rendendolo partecipe e protagonista degli “effetti speciali” che accompagnano la narrazione.

Anche questa è una delle esperienze che va ad arricchire il programma del “Laboratorio dello Stretto” dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, ideato e sviluppato in coerenza con le Linee guida dell’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”, presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Maria Daniela Maisano e presieduta da Francesca Maria Morabito.

Come partecipare

L’evento, aperto al pubblico, avrà luogo presso l’Aula Teatro di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, nella giornata di venerdì 29 ottobre, dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

Nota biografica curatore (www.kaosproduzioni.com)

Stefano Gargiulo è il creatore e il direttore artistico di Kaos Produzioni. Napoletano, vive a Milano. Diplomato in scenografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, nel corso degli anni ha sviluppato le connessioni progettuali tra spazio, come luogo di rappresentazione, e multimedialità applicandole a progetti installativi e narrativi e alla valorizzazione artistica e dei beni culturali. Dalla metà degli anni Novanta ha maturato una lunga esperienza in progetti internazionali, lavorando oltre che in Europa e nel bacino del mediterraneo, in Argentina, Brasile, Stati Uniti, Indonesia. Dal 1996 al 2000 ha collaborato con il gruppo Catalano della Fura dels Baus, progettando e realizzando performances in Spagna, in Italia e in Portogallo. Negli ultimi anni, con Kaos Produzioni, ha creato un laboratorio intermediale con professionisti distribuiti sul territorio nazionale. Si occupa inoltre di produzione e regia di documentari, cortometraggi e film istituzionali. Dal 2013 è docente a contratto del corso Mostre e Installazioni per la Fondazione Scuole Civiche del Cinema e Multimedia di Milano. Dal 2020 è docente del corso di Progettazione Multimediale al biennio di scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.