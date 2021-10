Reggio Calabria – Il prossimo incontro promosso dal Cis della Calabria

Venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 16:30, nella Sala “Gilda Trisolini” della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria con il patrocinio dell’Ufficio del Consigliere Delegato alla Cultura, Beni Culturali, Spettacolo e Pari Opportunità, Filippo Quartuccio, promuove l’incontro “Il Quirinale tra tradizione e innovazione”.

Dopo il saluto di Filippo Quartuccio, Consigliere delegato della Città Metropolitana di Reggio Calabria, relazionerà Tito Lucrezio Rizzo, già Consigliere Capo Servizio della Presidenza della Repubblica, componente comitato scientifico Cis. Coordina la manifestazione Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Tito Lucrezio Rizzo già Professore A. C. di Storia del pensiero giuridico”, insegna alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia”. Vincitore 5 volte del Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio, è autore di 230 pubblicazioni, tra cui 10 monografie, una delle quali “Le Ragioni del diritto” è stata tradotta in cinese dall’Università di Zhejiang, la più recente è “I Capi dello Stato”.