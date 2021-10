Reggio Calabria – Centro vaccinale vandalizzato, Falcomatà: “Non volete vaccinarvi? Fatelo fare agli altri”

“In questa foto solo uno degli atti vandalici perpetrati ai danni del centro vaccinale di Pellaro”. È la frase d’esordio di un post di Giuseppe Falcomatà, con cui mostra gli effetti dell’azione di ignoti ai danni di uno dei luoghi adibiti per portare avanti la campagna di immunizzazione nella città di Reggio Calabria.

Un atto che arriva in un periodo storico in cui non mancano le correnti di pensiero non favorevoli all’idea di ricevere il preparato anti-Covid. “Non volete vaccinarvi? È – ha scritto Falcomatà – una scelta vostra, ma allo stesso modo date a tutti gli altri la possibilità di farlo, senza azioni ignobili che vanno a scapito di una intera comunità, dei beni comuni e di chi volontariamente e gratuitamente sta operando da mesi al servizio di tutti noi”.

Ad una notizia non bella, se ne associa un’altra che offre speranza per il futuro e riguarda il livello di vaccinati nella popolazione reggina “L’Asp, proprio stamattina, mi ha comunicato – ha rivelato Falcomatà che è stata superata la percentuale del 70% di popolazione vaccinata. Mi pare che la città abbia già fatto la sua scelta”.