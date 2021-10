Reggio Calabria: arriva il maltempo, allerta meteo arancione. Le comunicazioni del Comune

Messaggio di allertamento che prevede un livello di allerta arancione del 13/10/2021.

Allerta meteo livello Arancione rischio idrogeologico idraulico e temporali protocollo Arpacal n. 438686 del 12/10/2021 N. documento: 308 – 12/10/2021 ore 12:50

Messaggio di allertamento livello arancione: l’Amministrazione comunale invita i cittadini ad attenersi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile.

A seguito del “messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allertamento codice arancione a partire dalle ore 00:00 di mercoledì 13 Ottobre 2021 e fino alle ore 24, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile :

• non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

• evitare i sottopassi;

• abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche;

• nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori;

• non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

La situazione sarà monitorata, costantemente, dal servizio di Protezione civile comunale e dalla Polizia locale.

Per ulteriori e più precise indicazioni è possibile rifarsi alle seguenti norme comportamentali.