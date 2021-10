Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, propone la manifestazione: “Il dualismo della dottrina Manichea: bene e male, luci e tenebre”.

Introduce la tavola rotonda di filosofia del comitato scientifico del Cis la prof.ssa Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina. Intervengono: dott. Franco Iaria, scienze politiche; prof.ssa Emilia Serranò, docente di filosofia; Avv. Giuseppe Verdirame, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Studi Politici. L’incontro si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid – 19. Il manicheismo, religione fondata dal profeta iraniano Mani il quale predicava una elaborata convinzione morale e spirituale che esistono due concetti fondamentali, spesso opposti l’uno all’altro. Secondo i manichei, infatti, la realtà si fonda sull’incessante conflitto tra Bene e Male, Luci e Tenebre, questa concezione dualistica della realtà ha ispirato l’uso corrente dell’aggettivo manicheo che indica colui che considera le cose o ‘bianche’ o ‘nere’, senza prendere in considerazione le sfumature. Questa religione dualistica si differenzia da altre religioni non dualistiche come il cristianesimo, che afferma che solo il bene è il principio di tutto e il male si configura come una degenerazione del bene.