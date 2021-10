Reggio Calabria – A lezione di teatro con l’attore di Gomorra Antonio Gargiulo

Proseguono i corsi di formazione nel settore della cultura e dello spettacolo dell’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” nell’ambito del progetto “N.T.T. – New Theatre training” patrocinato dal Comune di Reggio Calabria e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e sostenuto dal bando di SCENA UNITA – per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo – fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub, con l’obiettivo di favorire il rilancio e la ripartenza delle attività di spettacolo dal vivo sostenendo e migliorando l’attività di formazione per la creazione di nuove professionalità in Calabria.

Il 29 e 30 ottobre presso la sala “Allegra Tribù” di Reggio Calabria nell’ambito del “corso di teatro”, avviato lo scorso settembre, si terranno le lezioni di recitazione teatrale dell’attore di Gomorra Antonio Gargiulo: docente dell’accademia internazionale di teatro di Roma e allievo di Ronconi, Binasco, Popolizio, De Francovich. Gargiulo ha lavorato in teatro con Mario Martone, Giancarlo Sepe, Tom Greder ed è stato tra i protagonisti della meravigliosa “Bisbetica Domata” di Andrey Konchalovskiy e del “Sogno di una notte di mezza estate” shakespeariano riadattato da Massimiliano Bruno, con protagonisti Violante Placido, Giorgio Pasotti, Paolo Ruffini e Stefano Fresi. Ha interpretato ruoli in numerose fiction televisive Rai e Mediaset come : La Squadra-III Serie, Gomorra – la serie, Un medico in famiglia, Don Matteo, Che Dio ci aiuti e I Cesaroni. In ambito cinematografico ha preso parte, interpretando il ruolo di Van Gogh, alla recente pellicola “Ritorno al crimine” con la regia di Massimiliano Bruno, oltre ad interpretare diversi ruoli nei film “sulla mia pelle” di Cremonini, “il peccato” con la regia di A. Konchalovsky e tanti altri. Gli appuntamenti con la formazione teatrale proseguiranno, il 6 e 7 novembre con le lezioni del regista e attore teatrale Diego Ruiz di Mente Comica il quale affronterà i temi dell’improvvisazione, dell’interpretazione e della scrittura di un testo teatrale. Il corso si concluderà il 4 e 5 dicembre con le lezioni di dizione della docente Cinzia Alitto, insegnante in importanti scuole e accademie italiane, tra le quali l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” e il “LAB-Laboratorio di Arti Sceniche” di Massimiliano Bruno.

Nell’ambito della formazione specifica per giovani, associazioni, enti e professionisti dal 19 novembre partirà il nuovo corso di “Marketing e gestione d’impresa culturale” in modalità online e in presenza, finalizzato a fornire ai partecipanti le principali nozioni e conoscenze sulle principali strategie di digital-marketing, dell’e-commerce e di gestione aziendale per le impresa culturali nell’ottica della riforma del terzo settore e delle nuove opportunità offerte dai fondi europei. Il corso, in collaborazione con la cooperativa Cisme, sarà tenuto da esperti del settore e prevede 32 ore di lezioni frontali, un test finale e il rilascio di un attestato di partecipazione.

Per iscriversi e chiedere informazioni sui corsi e i singoli moduli del corso di teatro è necessario inviare un’e-mail a calabriadietrolequinte@gmail.com o consultare la pagina facebook @calabria dietro le quinte.