PNRR, 20 mln per il completamento della San Roberto-Campo Calabro, Vizzari: “Premiato il nostro lavoro”

“Esprimo grande soddisfazione e compiacimento per la notizia del finanziamento di 20 mln per il completamento della Campo Calabro – San Roberto, annunciato dal Ministro Mara Carfagna all’interno della conferenza Stampa di oggi “. Lo afferma Roberto Vizzari, già sindaco di San Roberto e presidente dell’associazione CambiaMenti.

“Una notizia che non ci lascia sorpresi e che conferma – dice Vizzari – la bontà del percorso che abbiamo avviato in questi mesi, lavorando, spesso anche sotto traccia, con l’obiettivo di rilanciare il territorio e fornire risposte ai cittadini”.

“Premiato – aggiunge – il lavoro quotidiano di mediazione con i rappresentanti di tutte le istituzioni e che, grazie al fattivo impegno dell’onorevole Francesco Cannizzaro, sempre attento alle esigenze della nostra vallata, può rivelarsi oggi certezza, più che speranza, per il futuro prossimo”.

“Il completamento dell’infrastruttura – dice ancora – è sempre stato una nostra prerogativa. Riteniamo, infatti, da sempre, che non si possa prescindere dalla realizzazione di questa incompiuta, per poter dare nuova linfa ai comuni dell’intera area della Vallata del Catona. I benefici che la Realizzazione di questa arteria porterebbe sono sotto gli occhi di tutti e non intendiamo rinunciare, così come mai abbiamo rinunciato, alla voglia di vederla compiuta”.