Parole, istruzioni per il buon uso: Tonino Perna presenta il suo ultimo libro tra riflessioni e reading

Parole scritte e dette. Parole come strumento, mezzo, espediente, rimedio e ancora altro: al Parco Ecolandia di Arghillà domenica 17 ottobre alle ore 17:00 con leggerezza, una buona dose di ironia e un’ottima compagnia, la terza edizione di Balenando in Burrasca Reading Festival ci accompagnerà verso la presentazione del nuovo libro di Tonino Perna che, naturalmente, ha per titolo “PAROLE, istruzioni per il buon uso”, pubblicato da Città del Sole Edizioni.

Ad accompagnare il poliedrico autore che propone uno scritto originale e dalle molteplici, contrastanti, suggestioni, Lino Caserta che rifletterà ad alta voce sull’uso/abuso delle parole in medicina; Daniele Castrizio che proporrà una riflessione sulla sacralità della parola, Pino Zoccali e la parola nella terapia psicoanalitica. A moderare sarà Antonella Cuzzocrea, editrice. Durante l’incontro, a sottolineare l’atmosfera dedicata al tema, il reading “Parole congelate” con Katia Colica, musiche Antonio Aprile.