Ospedale di Gioia Tauro, chiude il pronto soccorso: manca il personale

Di seguito la nota diffusa dall’ASP di Reggio Calabria – Considerata l’impossibilità di organizzare il turno di servizio a causa della totale assenza di medici presso l’Unità Operativa Pronto Soccorso del P.O. Giovanni XXIII di Gioia Tauro Vista la mancata disponibilità ad effettuare, al momento, prestazioni aggiuntive extra debito orario da parte dei medici dell’area dell’Emergenza Urgenza

Anche al fine di evitare possibili commistioni con pazienti affetti da Covid-19 in quel presidio assistiti Valutato il basso numero di accessi al pronto soccorso che per tipologia (96% di codici verdi) e numero possono essere gestiti dal Medico della Continuità Assistenziale, già presente in loco

Atteso che già in atto vige una disposizione di servizio a firma del Direttore Sanitario Aziendale per la quale, i pazienti soccorsi in codice rosso dalle autoambulanze del SUEM 118 devono, per motivi di sicurezza, essere da queste centralizzati c/o il P.O. di Polistena, sede di D.E.A. di primo livello.

SI DISPONE

la temporanea sospensione dell’attività del P.S.: del Presidio Ospedaliero di Gioia Tauro a partire dalle ore 08:00 di mercoledì 6 ottobre 2021″.