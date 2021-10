Nicola Irto ha preso parte alla riunione del Comitato Europeo delle Regioni per prevenire le catastrofi naturali

ruolo fondamentale delle istituzioni più prossime ai cittadini, gli enti locali, che devono essere considerate come gli attori operativi principali nel coordinamento delle azioni“. Nicola Irto (IT/PES), consigliere regionale della Calabria, ha dichiarato a margine del dibattito: “L’estate appena trascorsa è stata molto complicata per la Calabria che, a causa degli incendi, ha visto bruciare le proprie montagne e visto scomparire ettari di boschi e tantissime attività produttive. L’emergenza ha segnalato la necessità di un cambio di politica regionale che deve tornare a guardare alla prevenzione e alla manutenzione del territorio per evitare o attutire gli effetti delle calamità naturali. Serve però che funzioni anche una governace multilivello con una stretta cooperazione tra il livello regionale, quello statale e quello europeo. Mi auguro che, grazie anche al contributo del CdR, si possa utilizzare Next Generation EU per rafforzare rescEU. Serve che tale strumento sia operativo con maggiore frequenza in modo che si possa migliorare sia l’attività di prevenzione che di gestione di eventuali eventi estremi che i cambiamenti climatici, purtroppo, rendono sempre più probabili.” I leader locali sottolineano inoltre che i finanziamenti per la risposta alle emergenze sono ancora circa 20 volte superiori a quelli destinati alla prevenzione e alla preparazione. Pur accogliendo con favore i fondi aggiuntivi erogati attraverso Next Generation EU – lo strumento temporaneo concepito per promuovere la ripresa dell’UE -, essi hanno sottolineato che la prevenzione delle catastrofi e la risposta alle emergenze richiedono un impegno e un rafforzamento a lungo termine. Poiché le catastrofi non conoscono frontiere, l’eliminazione degli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera contribuirà ulteriormente a rafforzare la resilienza delle città e delle regioni. Secondo gli enti locali, un’efficace cooperazione transfrontaliera comporterebbe notevoli vantaggi per il 37,5 % della popolazione dell’UE che vive in zone di confine. Informazioni generali: La Giornata internazionale per la riduzione del rischio di catastrofi è stata proclamata nel 1989, a seguito della richiesta dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite d’istituire una giornata specificamente dedicata alla promozione di una cultura della consapevolezza dei rischi e della riduzione delle catastrofi a livello mondiale. La Giornata offre l’opportunità di riconoscere i progressi in atto nella riduzione del rischio di catastrofi e della perdita di vite umane, mezzi di sussistenza e salute. La riduzione del rischio di catastrofi comprende anche azioni volte ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e ad arrestare la perdita di biodiversità. A livello globale, due eventi di rilievo incideranno sulla capacità di accelerare l’azione per il clima e invertire il declino della biodiversità e il degrado dei nostri ecosistemi: la COP 26 dell’UNFCCC e la COP 15 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. Dal 2012 il CdR e l’ufficio regionale per l’Europa dell’UNDRR collaborano per promuovere la riduzione del rischio di catastrofi a livello locale nei paesi europei. La cerimonia della firma del nuovo piano d’azione congiunto UNDRR-CdR si è svolta il 27 settembre. Il piano d’azione prevede anche la collaborazione tra le due parti sull’iniziativa globale dell’UNDRR Making Cities Resilient 2030 (MCR2030). L’iniziativa MCR2030 punta a rafforzare la resilienza alle catastrofi a livello locale e fornisce un sostegno pratico alle città e alle regioni attraverso una serie di strumenti, processi, dispositivi e attività per rafforzare la resilienza e la capacità a livello locale.