Mons. Fortunato Morrone nuovo presidente vescovi Calabria, gli auguri del Sindaco Falcomatà

“Rivolgo le più vive felicitazioni, a nome mio e dell’intera comunità reggina, all’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone eletto nuovo presidente della Conferenza episcopale calabra. Si tratta di una notizia che accogliamo con grande orgoglio e immensa gioia, quale ulteriore e concreta testimonianza della profonda levatura morale e culturale del presule reggino. Monsignor Morrone – prosegue il Sindaco Falcomatà – chiamato svolgere un così gravoso e delicato incarico, saprà rappresentare per l’assemblea dei Vescovi e le Diocesi della Calabria un solido e autorevole punto di riferimento e, nel contempo, una guida attenta e in grado di porre al centro della propria azione pastorale il dialogo e l’ascolto. Tutte doti che la comunità reggina ha già potuto apprezzare in questi primi mesi alla guida della nostra Diocesi e che da oggi, per la Conferenza Episcopale Calabra, segnano l’avvio di nuovo percorso di lavoro e di perseguimento del bene comune che tutti deve vederci coinvolti e partecipi. A monsignor Morrone – conclude il primo cittadino – giungano gli auguri di buon lavoro e le congratulazioni dell’intera città”.