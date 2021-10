Minasi (Lega): “Continuerò ad essere disponibile per il nostro territorio e per Reggio”

Di seguito la nota diffusa da Tilde Minasi – Le analisi post voto lasciano sempre il tempo che trovano, sebbene siano segnali del sentiment di un territorio dove, purtroppo, anche per queste elezioni, ha avuto la meglio l’astensione: dato che dovrebbe far riflettere sulla distanza tra la gente e la politica, determinata da vari fattori che devono indurre necessariamente ad un’osservazione strutturata sulla diserzione delle urne.

Al netto di questa considerazione, voglio comunque rivolgere i mIei complimenti a tutta la coalizione di centrodestra, compatta verso l’obiettivo di fare guidare la Calabria a Roberto Occhiuto che, sono certa, sarà un ottimo presidente e saprà essere interlocutore valido ed attento alle esigenze di tutta la regione. Buon lavoro ovviamente anche a tutti gli eletti, ed anche a chi non siederà di nuovo, come me, tra gli scranni di palazzo Campanella. Sono, infatti, e non da ora, convinta che la politica, quella che cerca il contatto e il confronto con la gente, sia uno strumento utile anche e soprattutto fuori dagli spazi istituzionali. Proprio per questa idea di fondo che ha sempre animato il mio modus operandi, continuerò ad essere disponibile per il nostro territorio e per Reggio, per chi mi ha supportato, per gli elettori e per i tanti amministratori locali che hanno voluto essermi accanto in questi mesi. Sarò particolarmente attenta alle questioni che riguardano da vicino tutta l’area metropolitana, monitorando, ove ve ne fosse bisogno e necessità, l’operato di chiunque ne possa determinare le sorti.