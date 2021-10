Il 16 ottobre Jill Cooper Freedom a Reggio Calabria

Dopo lo strepitoso successo della prima edizione del JILL COOPER FREEDOM a Reggio Calabria, in cui oltre 200 cuori verdi hanno colorato le vie del centro storico, sotto la guida della STAR TRAINER JILL COOPER, finalmente il 16 Ottobre 2021 l’ASD Canoa Kayak Club con la sua organizzatrice, nonché direttrice della struttura e TOP TRAINER della Jill Cooper Academy SAVERIA ARCUDI, riproporrà l’evento.

Sportivi e NON, adulti e bambini, potranno partecipare all’iniziativa, che ha come scopo quello di promuovere il benessere con l’attività fisica e in tutte le sue forme, andando allo stesso tempo ad esaltare ed apprezzare le bellezze che la città di Reggio Calabria offre.

Naturalmente il tutto avrà un valore aggiunto, grazie alla presenza della Star del Fitness JILL COOPER, la quale farà muovere i partecipanti a ritmo di musica, attraverso un sistema di cuffie e “in silent”, lungo le vie del Centro Storico e del lungomare Falcomatà.

Luogo di partenza e arrivo della camminata sarà il CIRCOLO VELICO REGGIO – zona Tempietto, facilmente accessibile a tutti, che al termine della kermesse ospiterà la MASTERCLASS DI SUPERJUMP, nota attività sul trampolino elastico sempre capitanata da JILL COOPER, a conclusione di una mattinata all’insegna del benessere fisico e mentale di chiunque voglia venire a provare o ripetere questa fantastica esperienza.