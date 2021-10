Enoch Arden con Vanessa Gravina e Stefano Giavazzi stasera a Palmi

Vanessa Gravina debutta a soli 7 anni in uno spettacolo radiofonico e a 10 si ritrova per la prima volta su un set cinematografico per il film di Marco Risi intitolato Colpo di fulmine. Notata da pubblico e produttori, da quel momento in poi, per Vanessa Gravina inizia un percorso di crescita davanti

alla cinepresa. Tra i successi televisivi La voglia di vincere, Don Tonino, la serie tv di Alberto Lattuada Due fratelli e altre come La Piovra 4, Gioco a incastro, Ricominciare, seguita da Incantesimo, Centovetrine, Gente di mare, Pompei, ieri, oggi, domani, Compagni di strada e il grande successo ancora in atto dal titolo Il paradiso delle Signore. Non solo televisione e cinema ma anche teatro con grandi spettacoli, tra i quali i recenti Il piacere dell’onestà, con la regia di Liliana Cavani, e Tartufo di Moliere diretto da Roberto Valerio.

Stefano Giavazzi ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Musica di Mantova diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Successivamente ha proseguito i suoi studi con il M° Rinaldo Rossi e si è perfezionato con Gyorgy Sandor, Joaquin Achucarro, Boris Bloch, Massimiliano Damerini, Sergio Perticaroli, e con Norbert Brainin e il Trio di Trieste. Si è esibito per numerosi enti concertistici in Italia e all’estero. Con il violinista Franco Mezzena, dal 2017, ha iniziato l’incisione di tutte le sonate di Mozart per violino e pianoforte. Vanta collaborazioni cameristiche con Astor Piazzolla, Lorna Windors. Insegna presso il Conservatorio di Musica di Mantova ed è direttore artistico della Società della Musica di Mantova con la quale ha organizzato oltre 300 eventi concertistici.