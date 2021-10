Eletti dall’Assemblea della Camera Penale di Palmi i nuovi membri del Consiglio Direttivo

Eletti dall’Assemblea della Camera Penale di Palmi nel partecipato incontro del 18 Settembre u.s., i nuovi membri del Consiglio Direttivo, riunitisi per la prima volta sabato 2 ottobre, hanno stabilito a chi assegnare le cariche più rappresentative.

A guidare l’associazione dei penalisti del Foro, nella qualità di suo Presidente, sarà L’Avv. Giuseppe Milicia e la collega Avv. Maria Teresa Santoro rivestirà la carica di Vice Presidente. Con le funzioni di Segretario li affiancherà L’Avv. Francesco Giuseppe Formica, mentre a curare la tesoreria sarà L’Avv. Rita Fenio. L’Avv. Guido Contestabile guiderà il settore della formazione ed i colleghi Avv. Letterio Rositano ed Avv. Giovanni Montalto saranno i responsabili, rispettivamente, dell’osservatorio sull’applicazione dei principi del Giusto Processo e dell’osservatorio sul Carcere e i diritti dei detenuti. L’Avv. Vladimiro Solano sarà invece il responsabile dei rapporti con il territorio le Istituzioni e le altre associazioni del Foro mentre l’Avv. Susanna Maio curerà tutti gli aspetti concernenti la comunicazione sulle iniziative della Camera.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione così composto, raccogliendo la preziosa eredità dell’Avv. Armando Veneto, eletto all’unanimità dalla stessa Assemblea Presidente Onorario, si prefigge come obiettivo di proseguire il percorso – già iniziato – di apertura democratica dell’Associazione a tutte le componenti più rappresentative dei penalisti del Foro insieme a quello di rappresentarne per tal via, con sempre maggiore efficacia, gli interessi ed i bisogni in ogni sede istituzionale, in sinergia con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi che ha concorso ad eleggere nell’ultima consultazione elettorale degli iscritti all’albo.