E’ arrivato in Calabria il truck della Campagna nazionale “Vista in salute” per la prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità – IAPB Italia Onlus, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Calabria.

‘Vista in salute’ è un progetto itinerante promosso dall’IAPB Italia che mette a disposizione una grande struttura ambulatoriale mobile – un tir hi-tech – attrezzata con dispositivi medico diagnostici ad alta tecnologia e dotata di più postazioni, presso la quale sarà possibile effettuare gratuitamente controlli oculistici finalizzati all’individuazione precoce delle principali malattie della retina e del nervo ottico, riservati a persone di età superiore ai 40 anni.

La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, introdotta da Marcello Portesi di Altis, si è svolta martedì 26 ottobre a Reggio Calabria, con gli interventi di Demetrio Delfino, assessore al Welfare di Reggio Calabria; di Giorgio Ricci, della direzione nazionale dell’IAPB Italia e dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, e di Livio Marco Franco, direttore dell’Unità operativa complessa di Oculistica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

“La vista è un bene prezioso, un enorme patrimonio personale che dobbiamo imparare a preservare. E’ allora fondamentale la prevenzione – ha affermato Ricci – perché una diagnosi precoce può fare la differenza per ridurre i danni causati da glaucoma, retinopatia diabetica e maculopatia. Popolazione e istituzioni, ognuno con i rispettivi ruoli, devono mettere in atto le iniziative per potenziare la prevenzione i cui costi, in termini sociali ed economici, sono comunque inferiori a quelli da sostenere per le cure e i danni causati dall’ipovisione. Un esempio proficuo è questa campagna, resa possibile grazie al sostegno del Parlamento italiano con uno stanziamento triennale nella Legge di bilancio 2019”.

“Sul truck dove si svolgono i controlli sono disponibili la tomografia a coerenza ottica con foto del fondo oculare, che consente di rilevare la presenza di patologie della retina, l’autorefrattometro per misurare difetti visivi e il tonometro per la misurazione della pressione oculare che, se elevata, può denotare la presenza di glaucoma”, ha spiegato il