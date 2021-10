Coronavirus Reggio Calabria – Il Gom: 4 ricoveri, 1 dimissione. Sono 7 in terapia intensiva

Nelle ultime ventiquattro ore, sono stati 214 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Nessuno è risultato positivo al test.

In seguito a 4 ricoveri e 1 dimissione, sono 48 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati al G.O.M.: 30 nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, 10 in Pneumologia, 1 in Ostetricia e Ginecologia e 7 in Terapia Intensiva.

I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 1.803 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 1.809 ricoveri). Inoltre, il G.O.M. informa che il 75% di tutti i degenti dei reparti Covid ed il 100% dei pazienti in terapia intensiva non risulta vaccinato.

I pazienti deceduti sono 391.

I pazienti clinicamente guariti sono 1.105.

I pazienti trasferiti ad altro ospedale sono 259.