Cooperativa Sankara: palestra gratuita per 20 bambini e ragazzi di Benestare

Prosegue la programmazione delle attività che la Società Cooperativa Sankara realizza nell’ambito del progetto “Mediterraneamente” in collaborazione con il Comune di Benestare.

Dal mese di Novembre per promuovere stili di vita sani regaleremo a 20 ragazzi dai 6 ai 17 anni degli abbonamenti bimestrali presso una Palestra convenzionata dove con la collaborazione del Centro Studi ABC e l’Istruttrice Lucia Rocca si promuoverà il benessere dei bambini e dei ragazzi con l’intento di migliorare la consapevolezza di sé e del proprio corpo, educandoli allo sport, perché quanto sperimenteranno rimarrà come esperienza preziosa per tutta la loro vita.

Perché lo sport favorisce la possibilità di confrontarsi, di apprendere valori che animeranno la loro vita, come il rispetto delle regole e degli avversari, la lealtà verso i compagni e la squadra, la dedizione e l’impegno personale per il raggiungimento degli obiettivi.

Per iscriversi inviare un e-mail al seguente indirizzo: coopsankara@gmail.com

Per maggiori informazioni e dettagli chiamare i seguenti recapiti telefonici: 320 327 3181 oppure 328 1044841.

Lavoriamo per offrire ai nostri ragazzi opportunità di apprendimento e svago.