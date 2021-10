Cinema per bambini a Caulonia. La coop. Sankara regala 200 abbonamenti ai ragazzi della Locride

Prosegue la programmazione delle attività che la Società Cooperativa Sankara realizza nell’ambito del progetto “Mediterraneamente”. Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia nell’ambito dell’avviso “Per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza” (EduCare).

Nell’ambito delle attività dedicate alla cultura a partire dal mese in corso e fino alla fine di dicembre sarà possibile partecipare in maniera totalmente gratuita alle proiezioni cinematografiche ed eventi teatrali pedagogici (per i quali verranno successivamente comunicati gli appuntamenti) che si terranno presso l’Auditorium Comunale di Caulonia.

La calendarizzazione degli appuntamenti cinematografici comprenderà 10 film destinati alla fascia di età dei beneficiari del progetto (6-17 anni) e alcuni spettacoli teatrali. La programmazione verte su tematiche attinenti agli obiettivi del progetto e mira a sensibilizzare e stimolare l’interesse e la presa di coscienza da parte dei ragazzi sull’importanza del rispetto dell’ambiente e delle sue risorse.