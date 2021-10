Chiusura di campagna elettorale “sui generis” di una reggina, citata anche da Repubblica.it

Nel giorno di chiusura della campagna per le elezioni di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino e Calabria, “La Repubblica” inserisce nell’elenco degli appuntamenti dei BIG della politica anche l’evento di una reggina candidata con la lista del M5S al Consiglio regionale della Calabria, Dominella Quagliata.

Una campagna e una chiusura “sui generis” quella di Dominella Quagliata, neofita della politica partitica, che al classico comizio elettorale ha preferito un incontro in piazza finalizzato alla sensibilizzazione dei partecipanti sui temi della consapevolezza e della cura di se stessi. La candidata ha sottolineato quanto sia importante essere persone consapevoli, per poi essere cittadini proattivi e infine elettori attenti. Un evento caratterizzato da musica ed emozioni che sembra aver suscitato nei partecipanti la voglia di non farsi relegare ad un ruolo di cittadini a tempo, limitatamente al periodo elettorale, ma protagonisti di un progetto da co-costruire con chi sceglieranno quali loro rappresentanti nel Consiglio Regionale della Calabria.

https://www.repubblica.it/dossier/politica/amministrative-2021/2021/10/01/news/elezioni_amministrative_chiusura_campagna_elettorale_appuntamenti_candidati_sindaci_roma_milano_napoli_bologna_torino-320224402/