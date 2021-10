Autonomia differenziata, la Confesercenti scrive ai consiglieri regionali

Lettera aperta ai Consiglieri Regionali e alla Deputazione Calabrese

Gentile Onorevole,

abbiamo appreso che nel NADEF, la Nota di Aggiornamento al documento di Economia e Finanza 2021 del 30 settembre è spuntato nottetempo, quale collegato alla decisione di bilancio, un DDL denominato “Disposizioni per l’Attuazione dell’Autonomia Differenziata di cui all’articolo 116 comma 3 cost”.

DDL che, è bene ribadirlo, non era presente in nessuna delle bozze circolate fino al giorno prima dell’approvazione da parte del Governo e della successiva ratifica di Camera e Senato ma che è magicamente apparso nella versione definitiva, aggiunto non si capisce bene quando e da chi.

Questo DDL spiana la strada politico legislativa a un potenziamento ulteriore di quel federalismo, monco e iniquo, che tanti danni ha provocato e continua a provocare al Meridione.

Un federalismo che, per la Carta Costituzionale, avrebbe dovuto essere cooperativo e che invece è nei fatti competitivo.

Che avrebbe dovuto favorire, nelle intenzioni, lo sviluppo del Mezzogiorno e dell’intero Paese e invece ha fortemente contribuito ad ampliare il divario, già di per sé inaccettabile, tra il nord e il sud dell’Italia.

Che avrebbe dovuto garantire a tutti i cittadini italiani i Lep, i Livelli Essenziali delle Prestazioni che invece, ad oggi, come ben sottolineato dalla relazione del giugno di quest’anno della Corte dei Conti, dopo quasi 21 anni dalla modifica del Titolo Quinto della Costituzione, non solo non sono stati mai resi operativi ma, addirittura, ancora nemmeno definiti.

Che per tale motivo, contro ogni principio di equità sociale, si è utilizzato e si continua a utilizzare per la ripartizione dei fondi agli Enti Intermedi il criterio della Spesa Storica, una sorta di vergognoso “Robin