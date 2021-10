Auto contro una parete rocciosa. Muoiono due donne nel Reggino

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto avrebbe perso il controllo per poi schiantarsi contro una roccia che si trova nei pressi di un bivio che porta a Ursini.

A bordo due donne, E. M. di Monasterace e R. P. di Stignano, che sarebbero morte sul colpo. Le due vittime erano cognate. Sul posto il 118 e le forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.