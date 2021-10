Approda a Palmi il naufrago per amore Enoch Arden raccontato da Vanessa Gravina con Stefano Giavazzi al piano

«Nella valle ombrosa, un verde boschetto di noccioli attira in autunno i chiassosi fanciulli del villaggio. In questo luogo, cent’anni orsono, tre fanciulli si recavano a giocare: Annie, la più graziosa fanciulla del villaggio, Phillip Rei, figlio del mugnaio, ed Enoch Arden, orfano di un marinaio ucciso dal mare in tempesta. Ora innalzavano castelli di sabbia, ora inseguivano i flutti(…)». Così l’attrice di cinema, televisione e teatro, Vanessa Gravina, ha esordito sul palco dell’auditorium Leonida Repaci di Palmi, in occasione dell’unica tappa in Calabria dello spettacolo “Enoch Arden”. La sua intensa voce recitante è stata accompagnata al piano da Stefano Giavazzi.

«È sempre una grande emozione portare in scena questo melologo scritto dal poeta vittoriano Lord Alfred Tennyson e poi magistralmente musicato dal grande Richard Strauss. È un racconto epico molto attuale, la storia di un amore meraviglioso ed eterno. Sono stata contenta di proporre questo spettacolo qui in Calabria, terra alla quale sono molto legata, dove in tante occasioni sono stata per lavoro, che ho imparato ad amare e che spesso scelgo per le mie vacanze, anche d’inverno», ha commentato l’attrice Vanessa Gravina.

Dopo l’apertura della stagione autunnale con i concerti del duo dei fratelli De Stefano, di Giuseppe Gullotta e di Emanuel Limanov (premio Busoni), il classico tardo-romantico di età vittoriana ha segnato la nuova tappa della rassegna Synergia 46 giunta, come suggerisce la denominazione, alla 46^edizione, promossa dall’associazione Amici della Musica Nicola Antonio Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, cofinanziata nell’ambito