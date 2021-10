Allerta meteo rossa prorogata a Reggio Calabria anche per il 25 ottobre

Si comunica che il “messaggio di allertamento per possibili precipitazioni intense”, diramato dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, che prevede un livello di allertamento codice rosso, è stato prorogato di 24 ore, fino alle ore 24.00 di domani lunedi 25 ottobre 2021.

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria continua a monitorare la situazione attraverso l’attività del Centro Operativo Comunale ed invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile :

· non mettersi in viaggio se non strettamente necessario;

· evitare i sottopassi;

· abbandonare i piani seminterrati o interrati se ubicati in zone depresse o a ridosso di fiumi, torrenti tombati o con sezioni d’alveo ristrette per cause antropiche;

· nelle aree indicate nel punto precedente raggiungere i piani superiori;

· non sostare in prossimità di aree con versanti acclivi che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.

La situazione sarà monitorata, costantemente, dal servizio di Protezione civile comunale e dalla Polizia locale.