Allerta meteo rossa, anche il 26 ottobre scuole chiuse a Reggio Calabria

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà dopo il nuovo bollettino della Protezione civile ha deciso di prorogare la chiusura delle scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio cittadino, proprio in virtù dell’allerta rossa diramata, anche per la giornata di domani 26 ottobre.

La Protezione civile calabrese ha esteso anche a domani, martedì 26 ottobre 2021, l’allerta rossa che interessa la Calabria per la forte ondata di maltempo in corso a causa di un ciclone presente sul Mediterraneo. Anche per domani, secondo quanto riporta il bollettino della Protezione civile “si prevedono precipitazioni diffuse ed intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

Previsti anche “venti di burrasca, con raffiche di burrasca forte con tendenza ad ulteriori temporanei rinforzi sui settori ionici Intense mareggiate lungo le coste esposte”