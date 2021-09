Riunione del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

progetti di riqualificazione dello scalo, per l’avvio dei quali si attende solo la firma della convenzione da parte della Regione Calabria, mi risulta incomprensibile la posizione dell’amministrazione comunale. Sono, comunque, certo che l’equivoco sarà chiarito domattina a Vibo Valentia nell’incontro che avrò con il sindaco Maria Limardo, con la quale è stata avviata proficua sinergia istituzionale, per assicurare il pieno sviluppo dello scalo>>.

Tra gli altri progetti inseriti in variazione al Piano operativo triennale anche l’elettrificazione delle banchine Ro-Ro del porto di Gioia Tauro. Nell’osservare le linee green dell’Unione Europea, si avviano così processi di cold ironing, finalizzati alla transizione ecologica del lavoro in banchina.

Al fine di rispondere alle stesse esigenze di riconversione e sostenibilità ambientale è stato inserito tra le opere pubbliche il progetto di ammodernamento dell’area retroportuale dello scalo gioiese, che necessita di una complessiva attività di riqualificazione.

Approvato all’unanimità e posto tra gli obiettivi dell’Ente, da raggiungere entro l’anno in corso, il regolamento che istituisce lo Sportello unico amministrativo, così come disposto dall’ex art. 15 – bis della L. 84/94.

Collegata ai maggiori fabbisogni operativi dell’Ente, è stata presentata e votata all’unanimità la nuova pianta organica, ampliata ad ottanta unità. L’obiettivo è quello di dotarsi di una maggiore organizzazione, che abbia tutti gli strumenti professionali per operare, con la massima celerità ed eguale attenzione, al complessivo sviluppo dei cinque porti.

Per garantire un maggiore sviluppo allo scalo di Crotone è stato approvato l’adeguamento tecnico funzionale del porto, che non varia la destinazione d’uso dell’infrastruttura, ma che punta a garantire una crescita integrata dei diversi settori portuali, al fine di redistribuire funzionalmente le sue aree e assicurare una maggiore interazione tra porto e città. Al centro dell’adeguamento, massima attenzione sarà rivolta alla sostenibilità ambientale degli interventi. Tra questi il programma di riqualificazione dell’area ex Sensi, che sarà a carico dell’Ente. Prevede la demolizione degli attuali immobili e la relativa sostituzione con un nuovo manufatto a più piani, a cui dare una diversa destinazione d’uso, che non andrà a diminuire il valore del patrimonio demaniale dello Stato ma che, in un processo di compensazione volumetrica, contribuirà alla sua valorizzazione.

La riunione è stata conclusa dal presidente Andrea Agostinelli. Si è rivolto ai presenti per esprimere loro il suo ringraziamento per l’attenzione dimostrata allo studio dei numerosi argomenti posti all’ordine del giorno, necessari a definire la strategica programmazione dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.