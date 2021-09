Ricominceranno le attività dei Laboratori annuali della Scuola di Recitazione della Calabria

Ricominceranno ufficialmente il 4 Ottobre 2021 le attività dei Laboratori annuali della SRC – Scuola di Recitazione della Calabria.

Sul sito web www.scuolarecitazionecalabria.org la SRC dà il via alle iscrizioni con una campagna pubblicitaria che ripercorre alcune delle più famose locandine cinematografiche di tutti i tempi.

La Scuola, ideata e diretta da Walter Cordopatri, coordinata da Giorgio Colangeli, con il patrocinio del Comune di Cittanova e in collaborazione ufficiale con il Giffoni Film Festival, oltre ad un percorso triennale unico nel panorama nazionale per numero di discipline ed offerta formativa, propone dei percorsi laboratoriali, dedicati a chiunque voglia cimentarsi nell’arte della recitazione, con ben 5 classi suddivise per fascia d’età.

Il lavoro portato avanti durante l’anno all’interno delle classi Lab si conclude di norma con la messa in scena di un’opera teatrale ma, da quest’anno, verrà dato spazio, a fianco o in alternativa a quest’ultima, alla creazione di un prodotto audiovisivo (cortometraggio).

Un’attenzione sempre maggiore, dunque, viene dedicata al mondo del cinema, al fine di dare agli allievi gli strumenti utili ad affrontare, oltre al palcoscenico, anche la macchina da presa. Sono stati tanti, infatti, gli allievi SRC-LAB che negli ultimi anni hanno avuto l’opportunità di partecipare ad importanti produzioni cinematografiche, di livello nazionale e internazionale, ed è proprio in quest’ottica che la SRC punta quest’anno ad ampliare l’offerta dei propri laboratori. Non a caso anche la campagna pubblicitaria è stata ideata con questo obiettivo.

”Un grande in bocca al lupo e buon inizio a tutti coloro che vorranno intraprendere i nostri percorsi, sia per quanto riguarda i Lab che il nostro Triennio, per il quale, ricordo, sono in corso le Audizioni Ufficiali. Ci vediamo a ottobre per iniziare insieme un magnifico cammino di crescita artistica e umana” – le parole dell’ideatore e direttore che non dimentica di citare il motto che accompagna i Laboratori della SRC sin dalla loro nascita: “Conoscere se stessi in mezzo agli altri”.

Di seguito le classi suddivise per fascia d’età :

-Baby (dai 5 ai 7 anni);

-Child (dagli 8 ai 10 anni);

-Junior (dagli 11 ai 14 anni);

-Medium (dai 15 ai 18 anni);

-Corso Serale (dai 18 anni in su).

Per ulteriori info: 3711205781 – www.scuolarecitazionecalabria.org