Reggio Calabria, vandali distruggono ambulanza della Croce Rossa (FOTO)

Nella serata di ieri 08/09/2021 attorno alle ore 21:30 è stato perpetrato un danno ingente ai danni di uno dei nostri mezzi.

Uno sconosciuto ha incendiato una delle nostre ambulanze. Solo il pronto intervento del sig.Matteo Siclari titolare del ristorante “barbecue”, ubicato nello stesso stabile del nostro comitato, ha evitato che l’incendio si propagasse e interamente la nostra tanto preziosa quanto indispensabile Ambulanza ragion per cui lo ringraziamo pubblicamente .Tutto questo dopo che , il 06/09/2021 la stessa ambulanza è stata oggetto di altro atto vandalico seppur di minore entità. Abbiamo dovuto spostare le altre tre in dotazione per metterle in sicurezza.

Sono rammaricata dell’accaduto!

Un atto vile e premeditato da parte di qualcuno che non ha alcun rispetto per ciò che rappresentiamo per la città e per il bene fatto!

Croce Rossa è un simbolo di pace e di inclusione, noi serviamo i vulnerabili e cerchiamo di dare risposta a chiunque abbia bisogno da sempre!

Non abbiamo un posto macchine dove tenere i mezzi al coperto e quello che è accaduto ieri sera mi rattrista infinitamente.

Croce Rossa Italiana merita elogi, i nostri volontari si spendono giornalmente a favore della popolazione.

La polizia sta procedendo all’identificazione del malvivente che presumibilmente ha fatto sia il primo che il secondo atto vandalico.

Una giornata triste per la nostra città e per la CRI.

La Presidente CRI Comitato di Reggio Calabria

Daniela M. Dattola

#nonsonounbersaglio