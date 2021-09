Reggio Calabria – Ripartono i corsi di lingue straniere dell’Università “Dante Alighieri”

Nell’ambito dell’ampia attività formativa e di crescita culturale che l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria promuove da oltre un decennio, il Centro Linguistico dell’Ateneo è impegnato a sostenere l’apprendimento delle principali lingue di rilievo internazionale per motivi di studio, ricerca e formazione professionale. Dal prossimo mese di ottobre, il Centro Linguistico offre nuovi corsi di lingue straniere aperti anche al pubblico esterno, a cui possono partecipare tutti coloro che intendono migliorare la conoscenza di inglese, spagnolo, francese, tedesco, greco e arabo. L’Università “Dante Alighieri” arricchisce così l’ampia offerta didattica per i propri studenti italiani e stranieri, aprendosi anche agli utenti del territorio, con la proposta di corsi di lingue a vari livelli, a partire da quelli rivolti in particolare ai principianti assoluti e a quanti intendono migliorare una preparazione linguistica di base acquisita precedentemente, ad esempio a scuola.

I corsi, tenuti da docenti altamente qualificati ed esperti, accuratamente selezionati, avranno una durata di 30 ore e si svolgeranno tra ottobre e dicembre 2021, con lezioni in orario pomeridiano. Per garantire la massima flessibilità nelle modalità di fruizione delle lezioni, anche a beneficio di lavoratori o partecipanti con impegni familiari, i corsi si terranno in piccoli gruppi tramite un’apposita piattaforma di didattica a distanza messa a disposizione dall’Ateneo. Al termine delle lezioni, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” rilascerà un attestato di partecipazione.

Sono previste specifiche agevolazioni tariffarie per gli iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare e per studenti che frequentano più corsi nello stesso anno accademico. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi direttamente al Centro Linguistico d’Ateneo “Dante Alighieri”, telefonicamente al numero 0965 1655160, via email scrivendo a clada@unidarc.it, oppure tramite il sito web istituzionale all’indirizzo www.unidarc.it/clada.

Dr. Claudio Bova