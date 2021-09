Reggio Calabria – Questa sera l’atteso live di Mimmo Cavallaro e Hosteria di Gió

Grande attesa per il live di Mimmo Cavallaro e Hosteria di Gió. Si esibiranno questa sera, alle ore 21,30, alla piazzetta della Pace, il gruppo cosentino Hosteria di Gió che catapulterà il pubblico tra storie, stornelli, canti e balli della tradizione popolare calabrese e il cantante e autore di Caulonia Mimmo Cavallaro che reinterpreterà in chiave pop, la tradizione musicale calabrese.

Gli artisti sono alcuni dei protagonisti della prima edizione di “Kalabria Suoni e Sapori dal mondo”, kermesse che, organizzata dall’associazione culturale “Kabuki in the world”, sta animando la periferia sud della città con spettacoli teatrali, live musicali con cantanti nazionali ed internazionali, eventi di arte e cultura.

L’International Etno Festival ha come obiettivo la valorizzazione e promozione della musica etnica che, attraverso scambi interculturali, implementa la politica dell’accoglienza, lo sviluppo e la promozione del territorio nelle sue diverse specificità.

Proprio nel week end di sabato e domenica, saranno messe in evidenza le bellezze della Calabria ma anche, si conosceranno linguaggi e tematiche con gruppi musicali provenienti da culture diverse.

Domenica sera, la scena sarà del gruppo pugliese Alla Bua, perfetta unione di tutto ciò che la musica salentina richiede che farà ballare giovani e non, a suon di pizzica e l’interprete Edel Farias che richiamerà le antiche culture dei popoli originari della Patagonia.

L’evento è gratuito e saranno rispettate tutte le normative anti Covid19.