Reggio Calabria: presentazione del concerto “Ad ogni donna pensata come amore”

MERCOLEDI’ 8 SETTEMBRE ALLE ORE 10.00 C/O LO SPAZIO ANTISTANTE Aula del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, si terrà una conferenza stampa di presentazione del concerto “Ad ogni donna pensata come amore” recitativo in atto unico” con brani di Fabrizio De Andrè. L’iniziativa vuole essere un contributo alla presa di coscienza dei diritti delle donne ancora oggi calpestati e sarà dedicata a due grandi testimoni di questo impegno, Fausta Ivaldi e Don Italo Calabrò.

Alla conferenza stampa parteciperanno

Giusy Nuri Presidente della Coop Soleinsieme

Lucia Lipari vice presidente del centro Comunitario Agape

Fortunato Barbaro Gruppo Cantando De Andrè

Renato Raffa ASC ente di promozione sportiva

Giuseppina Palmenta Assessore alle pari opportunità

Mario Cardia delegato per l’estate reggina