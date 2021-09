Reggio Calabria – Nuovo service dell’Inner Wheel

Ancora una volta l’Inner Wheel di Reggio Calabria al servizio dei più deboli: tre bambini ospiti di casa Castellini, in condizioni di disagio sociale legate a vicissitudini familiari , avranno l’opportunità di godere di alcuni giorni di vacanza presso la Fattoria Sociale Aratea, luogo ameno pieno di verde e di animali, in cui i piccoli ospiti potranno respirare aria pura, giocare e rilassarsi in un contesto sereno. L’interazione con gli animali, capaci da sempre di dare amore e aiuto psicologico, contribuirà a rasserenare i piccoli, in un clima di giocosa collaborazione.

La dott. Mallamaci, responsabile del centro, ha individuato i bambini destinatari della vacanza, che sono stati affidati alla coordinatrice della fattoria Irene Putortì.

La presidente dell’Inner Irene Catanoso si è detta felice di aver potuto contribuire a finanziare ilprogetto, primo di una, si spera, lunga serie di iniziative al servizio della comunità.