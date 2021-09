Reggio Calabria – Mostra fotografica “Omaggio a Giacomo Battaglia”

“Omaggio a Giacomo Battaglia” è il tema di una mostra fotografica promossa dal Comune di Reggio Calabria, dall’Associazione Culturale Anassilaos e dalla Biblioteca Pietro di Nava che sarà inaugurata venerdì 1 ottobre alle ore 17,00 preso la Villetta della Biblioteca De Nava con la partecipazione dell’attore Gigi Miseferi. Al centro dell’iniziativa le immagini fotografiche di Aldo Fiorenza che ricostruiscono l’intensa attività dell’artista reggino scomparso il 1 aprile 2019 il quale, insieme all’amico Gigi Miseferi, ha dato vita negli anni scorsi ad un duo comico cabarettistico tra i più interessanti e significativi dello spettacolo italiano. Un sodalizio artistico il loro che prende avvio dapprima nella nostra Città in trasmissioni radiofoniche e televisive locali per approdare, nel 1990, alla trasmissione della Rai Stasera mi butto che segna il loro esordio nazionale e li fa conoscere ed apprezzare al grande pubblico televisivo grazie anche agli spettacoli realizzati dalla Compagnia del Teatro Bagaglino, fondata da Pier Francesco Pingitore, di cui diventano membri stabili e dove lavorano a fianco di Oreste Lionello, altro grande reggino dello spettacolo, Pippo Franco, Leo Gullotta. Le puntate del Bagaglino trasmesse dalle reti nazionali consacrano definitivamente il loro successo. Da allora in poi divengono presenze abbastanza frequenti nei più diversi programmi televisivi così da acquistare una loro fisionomia artistica inconfondibile. Sono spesso ospiti del programma Quelli che il calcio dove vengono chiamati a commentare le partite della Reggina. Nel 2013 Battaglia prende inoltre parte al programma Comunity –L’altra Italia dedicato alla Calabria dove presenta il suo libro Racconti in Amaranto. La malattia e la morte di Giacomo Battaglia interrompe purtroppo una attività destinata a raggiungere ulteriori traguardi artistici e la mostra si propone d’essere soltanto l’ avvio di una più vasta operazione artistico-culturale che raccolga tutto quanto il duo (e Battaglia) ha realizzato nel corso di questi anni (testi, immagini, registrazioni video) per affidarlo alla memoria di quella Reggio Calabria che Giacomo ha sempre portato nel suo cuore e onorato attraverso la sua attività di artista. Nel 2014 ai due attori è stato conferito il Premio Anassilaos consegnato dall’appena eletto sindaco Giuseppe Falcomatà.