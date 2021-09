Reggio Calabria – Marziale: “La Calabria è una terra da costruire. Io ci metto la faccia”

di Grazia Candido – Lo abbiamo visto sempre al fianco dei bambini, dei più deboli e bisognosi, tant’è che lo hanno definito un “Garante on the road” perchè per lui, i “problemi vanno presi di petto e risolti con i fatti” e così, il sociologo di Taurianova, Fondatore e Presidente dell’Osservatorio sui Diritti dei Minori, Antonio Marziale scende in campo per la sua Calabria, terra per la quale non ha mai nascosto il suo viscerale amore.

L’ex garante per l’infanzia e l’adolescenza per la Regione Calabria, ha illustrato questa mattina, in un noto bar della città, il suo programma elettorale spiegando la scelta di partecipare alla corsa per un posto a Palazzo Campanella nella lista di Fratelli D’Italia per la Circoscrizione Sud, ossia per la provincia di Reggio Calabria nella coalizione di Centrodestra a sostegno del candidato Presidente Roberto Occhiuto.

“Sono un tutore dell’infanzia per eccellenza, la tutelo da sempre ancor prima di fare il garante dell’infanzia. Sono quello che ha dato ai bambini calabresi, la terapia intensiva pediatrica e sono quello che propone un Polo pediatrico regionale nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria che abbia tutte le specialità e che sia un punto di riferimento per tutti i bambini calabresi che non hanno la dovuta assistenza pur avendo un personale specialistico medico a tutti i livelli adeguato – si presenta così Marziale alla stampa -. Questo è il mio programma e la gente sa che non sono promesse, non sono chiacchiere ma che presto diventeranno realtà. La Calabria ha bisogno di attenzione e di gente che ha voglia di lavorare dalla mattina alla sera con i piedi nel fango, possibilmente, con meno cravatte e con più scarpe grosse. La Calabria non è una terra da ricostruire ma è una terra da costruire perchè chi parla di ricostruzione probabilmente, non la conosce”.

Marziale è molto sicuro di sè, ha le idee ben chiare e un programma fitto da realizzare in breve tempo ma la caratteristica che piace alla gente schietta è che non ha mai avuto “peli sulla lingua” nè tantomeno ha remore nel rimarcare che la sua “Calabria ha bisogno di una classe dirigente che prenda a cuore i problemi collettivi del territorio come i trasporti, la sanità, il lavoro, la scuola. L’elenco delle cose da fare è lunghissimo perchè siamo a livelli bassissimi, ma possiamo farcela”.

Il sociologo parla di diritti e doveri di ogni cittadino, di quei “diritti negati ai calabresi che pagano le tasse ma sono quotidianamente privati di strutture e servizi”.

“Qualora eletto, ogni giorno, una volta a settimana, aprirò le porte agli adolescenti e ai bamini perchè vengano nella loro casa: la Regione è la loro casa, come ho fatto quando ero Garante – continua Marziale -. Esporrò i loro problemi ma, soprattutto, le loro idee. Se dovessi diventare consigliere regionale, vorrei essere comunque ricordato e appellato come Garante perchè in questi anni, in prima persona, ho visto, vissuto e toccato con mano i problemi e lo stato di necessità in cui versano tantissime piccole creature in un territorio carente come quello calabrese”.

Poi un passaggio sulla scelta di Fratelli d’Italia che lo ha voluto e scelto per continuare le sue lotte civili ed umane.

“Mi hanno detto vieni, sii te stesso, noi ti diamo uno spazio per continuare le tue battaglie e lo hanno confermato congiuntamente a tutti i livelli – conclude l’ex Garante regionale -. Quando ho preso coscienza che la gente rifugge dalla politica facendo molto male perchè c’è bisogno che si impegni un po’ di più, ho scelto di candidarmi accettando una sfida abbastanza difficile. La politica è un’arma democratica e parliamo spesso di rivoluzione, di rivolta, di cambiare le cose: ecco, questo è il momento. C’è chi non mette la faccia, c’è chi la mette per il bene comune. Bisogna avere il coraggio di farlo e io ce l’ho”.