Reggio Calabria – L’Inner Wheel ancora a fianco delle donne

Mai più sole: questo il nome che l’Inner Wheel di Reggio Calabria, assieme ai Rotary Club cittadini, alla Biessee ad altre associazioni, ha voluto dare a una serata in cui si è reso protagonista di una pagina eccezionale di solidarietà nei confronti di Maria Antonietta Rositani, la giovane donna reggina vittima di una brutale aggressione da parte dell’ex marito e costretta per questo a due anni interi di ospedale e a infinite sofferenze. L’Inner, da sempre a fianco delle donne, ha voluto devolvere il ricavato della serata, riuscitissima e molto partecipata, proprio a favore di Maria Antonietta, che ancora dovrà subire numerosi interventi per raggiungere l’auspicata guarigione. Tanti i momenti toccanti della serata: dalle affettuose dediche a Maria Antonietta di poesie rivolte alle donne e alla loro forza alle significative canzoni che parlano di donne e del loro coraggio.

La serataè stata animata da un simpatico contributo musical canoro da parte di un gruppo di medici reggini, la M&M,che hanno coinvolto i presenti in un clima di gioioso divertimento.

Un grazie anche alla pasticceria Malavenda, che ha voluto donare un’ottima torta ,degna conclusione della serata.

Sul volto di Maria Antonietta, che ha accennato anche alcuni passi di danza tra la gioia di tutt i, un sorriso che non si è mai spento, testimonianza vivente di una forza e di un coraggio senza pari.

E sulle note di “Sei bellissima”, cantata in coro da tutte le donne presenti, si è conclusa una serata straordinaria, in cui ancora una volta le donne hanno dimostrato di esserci e, appunto, di non essere sole.