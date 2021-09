Reggio Calabria- Isola pedonale su via Marina alta: “Mi assumo responsabilità, rifarlo? Bisogna ragionarci”

“In questi giorni, con la riapertura al traffico della via Marina alta, si è conclusa l’esperienza dell’isola pedonale”.

Lo ha scritto Giuseppe Falcomatà sul proprio profilo Facebook, in relazione alla concomitante cessazione del doppio senso sul Lungomare Falcomatà e al ripristino della circolazione su Corso Vittorio Emanuele, dopo l’estate di chiusura al traffico.

“Vorrei condividere con voi – ha detto il primo cittadino – alcune considerazioni che ho ascoltato in questi mesi da tanti concittadini e che mi trovano d’accordo:

1. il centro storico ha bisogno della presenza dei reggini. L’afflusso dei turisti, infatti, anche quest’estate si è concentrato soprattutto ad agosto ed ha aiutato molto il centro ad essere più “vivo”, cosa che non è avvenuta negli altri mesi;

2. la mancata organizzazione di eventi, nei tratti di isola non occupati dai dehors, non ha favorito la passeggiata;

3. non possiamo più permetterci di avere tratti interi di lungomare completamente al buio (questa considerazione, tuttavia, vale per tutta la città) perché questo genera una diffusa percezione di insicurezza;

4. la mancata riapertura dei bagni pubblici sulla via Marina alta ha comportato ulteriori problemi;

5. i parcheggi previsti in sostituzione di quelli persi non sono stati sufficienti e la navetta gratuita non è stata utilizzata quasi per nulla.

6. Il progetto proposto dai nostri imprenditori, che ringrazio per aver fatto un investimento importante in un periodo di crisi con una pandemia ancora in corso, lo avremmo dovuto condividere di più e prima con la città affinché potesse riuscire al meglio.

Da sindaco mi assumo la responsabilità di non avere fatto prima queste valutazioni ma voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato sodo per la realizzazione del progetto: i nostri imprenditori, gli assessori, i consiglieri delegati, Atam, Avr, Castore e gli uffici comunali.

Lo riproporremo anche l’anno prossimo?

Bisogna ragionarci insieme, ora scatenatevi nei commenti

Buona giornata Reggio”: