Reggio Calabria, Imbalzano: “Sui lavori di Piazza De Nava silenzio assordante dalla soprintendenza”

ristrutturazione con demolizione del manufatto in c.a. del Lido Comunale Genovese Zerbi), non si comprende il motivo per il quale quello stesso criterio non possa serenamente essere applicato al progetto di restauro del luogo , modificando il progetto preliminare esistente e conservando l’originaria impronta artistica della Piazza”, continua Pasquale Imbalzano .

“ Non vorremmo che insista sul tema dell’acclarato rifiuto al dialogo di cui abbiamo appresso nei giorni scorsi da parte della Soprintendenza con i sodalizi aventi finalità sociali e la cittadinanza tutta, il prevalere di interessi eminentemente economici che rischierebbero di svilire il senso di appartenenza del civis rispetto al contesto in cui vive per riflesso dell’imposizione di un progetto e di una realizzazione che di restauro non contiene nulla e che lo allontanerebbe da quel luogo, sortendo l’effetto opposto.

Orbene , proprio per non alimentare malevoli deduzioni tra i cittadini e per smentire il noto brocardo politico di andreottiana memoria “ a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca” , compito della Soprintendenza è quello di riprendere il cammino del confronto con i sodalizi e la comunità cittadina che hanno a cuore la bellezza di quel luogo al fine di giungere ad una soluzione architettonica di restauro che soddisfi quel sentimento di conservazione democraticamente espresso”, conclude Pasquale Imbalzano.