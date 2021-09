Reggio Calabria – Il salotto dei Poeti “La Rosa del Pozzo’’ ospita la presentazione di ‘’Concerti dalle Ceneri’’ per l’Aspromonte

Mercoledi 15 Settembre 2021 alle ore 19.00 presso la Fattoria Urbana a Catona RC, Il salotto dei Poeti “La Rosa del Pozzo’’ ospita la Presentazione di ‘’Concerti dalle Ceneri’’ per l’Aspromonte.

Una ripartenza importante, un momento di grande riflessione e di forte spinta emotiva, dopo che il nostro meraviglioso Aspromonte ha subito una imponente ferita dovuta ai molteplici incendi che hanno divorato migliaia di piante. Non si puo’ rimanere impassibile e silenziosi in un momento di cosi’ grande importanza, dove il nostro immenso polmone verde e’ stato danneggiato, dove i nostri alberi secolari andati distrutti, dove la nostra storia conserva origini e tradizioni, ci vuole ben altro per far chinare il capo ai quei Calabresi che amano la nostra Montagna.

Nasce cosi’ ‘’Concerti dalle Ceneri’’ per l’Aspromonte, dove vari gruppi si impegnano per ripristinare il verde, l’habitat di quella meravigliosa montagna chiamato Aspromonte.

Mercoledi sera relazioneranno il Dr. Tonino Perna, ex Presidente Parco Aspromonte, il Dr. Carlo Metelli, Comandante VVFF, Fulvio Cama, Musicantore, il prof. Daniele Catrizio ed il Dr. Antonino Santisi, Presidente ‘’La Rosa del pozzo’’,con l’auspicio che anche l’Aspromonte risorga dalle sue ceneri con forza e vigore.

Dr. Antonino Santisi