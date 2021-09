Reggio Calabria – Il discorso del sindaco Giuseppe Falcomatà in occasione dell’offerta del cero votivo

Tra pochi giorni inizierà la scuola e sono purtroppo migliaia gli studenti non ancora vaccinati; così come tanti ancora sono gli insegnanti che hanno deciso di non sottoporsi a vaccinazione. Una circostanza che ci preoccupa fortemente e sulla quale è necessario interrogarsi, a cominciare dal contesto delle famiglie che sono le agenzie educative primarie e che devono costituire un solido punto di riferimento nella coscienza dei più giovani. Non possiamo restare indifferenti di fronte a tutto questo, la libertà di ognuno di noi, bene prezioso e certamente irrinunciabile, trova un limite quando incontra quella dell’altro. E cosi l’invito è quello a rinunciare ad un pezzettino delle nostre convinzioni, spesso erronee o addirittura alimentate da una falsa propaganda, per tutelare la salute di chi ci circonda e per rispettare il sacrificio di migliaia di medici e sanitari, e di tutti coloro che per debellare questa crisi pandemica negli ultimi 18 mesi hanno rischiato in prima persona la loro salute, in alcuni casi donando la vita per tutelare la propria comunità.

Eccellenza Reverendissima il mondo ancora vive giorni difficili. Guerra e distruzione sono purtroppo infausti protagonisti in aree geografiche, che da decenni ormai vivono una condizione di grande instabilità e di negazione dei diritti universali ed inalienabili della persona. Spesso facciamo l’errore di pensare che ciò che vediamo in televisione o su internet non ci riguardi, non ci sfiori, siano faccende lontane che in alcun modo possono influenzare le nostre vite. Invece talune vicende sono molto più vicine a noi di quanto pensiamo. E ci riguardano, non solo perché interferiscono sulla nostra esistenza, ma perché ci interrogano, nella qualità più nobile che nostro Signore ci ha donato, che è quella di essere persone senzienti, dotate di arbitrio e di umanità. Non esistono “cose dell’altro mondo”, esistono cose che stanno da un’altra parte del mondo, un mondo in cui esplodono bombe per strada, sono imposti gli usi, i costumi, è vietato pensare ed è vietata persino la musica, mentre sono annullati i diritti politici