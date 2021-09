Reggio Calabria – Consiglio comunale, ok a rendiconto 2020: il Comune non è più Ente strutturalmente deficitario

Plauso della maggioranza di Palazzo San Giorgio all’approvazione del rendiconto di bilancio 2020. Il centrosinistra, in una nota stampa, sottolinea «la bontà dell’azione amministrativa portata avanti dalla giunta Falcomatà e, in particolar modo, dall’assessora alle Finanze, Irene Calabrò, che sancisce l’uscita definitiva dallo stato di deficitarietà strutturale delle casse comunali».

«E’ una giornata importantissima per la Città», avvertono i consiglieri comunali aggiungendo: «Con l’odierna approvazione del documento contabile, il Comune di Reggio Calabria non risulta più un Ente strutturalmente deficitario. Viene premiata, dunque, l’attività dell’amministrazione comunale che, in questi anni, ha fatto da apripista ad una serie di provvedimenti nazionali capaci di incidere sulle economie di decine di pubbliche amministrazioni nazionali».

«Grazie alla credibilità acquisita all’interno dei palazzi ministeriali – affermano – Reggio si attesta fra i capoluoghi capaci di elaborare soluzioni da adattare ad altre realtà, soprattutto nel Mezzogiorno, che soffrono importanti crisi di bilancio. Dalle comunicazioni espresse in aula dall’assessora Calabrò, compendiamo che il percorso, seppur tortuoso, porta il nostro Ente ad un altro prestigioso traguardo: la firma di un protocollo d’intesa, per la costruzione di un percorso di accompagnamento sul programma di riscossione, che vedrà protagonista il Comune con il supporto del ministero dell’Economia e delle Finanze. I problemi di Reggio, infatti, sono gli stessi vissuti da moltissimi Comuni in anni drammatici scanditi dalla pandemia. Per risolverli, quindi, è certamente indispensabile un contributo efficace da parte del Governo».

Così, fatte salve le criticità che risiedono, per l’appunto, nei debiti fuori bilancio, nel disavanzo e nella sospensione dei ruoli di riscossione dovuti proprio alla pandemia, l’approvazione promuove un rendiconto che «ha affrontato e superato anche le criticità relative alla pronuncia della Corte costituzionale e che ha costretto agli straordinari amministrazione ed uffici di Ragioneria».

«Benissimo, dunque – continuano dal centrosinistra – l’operato dell’assessora Irene Calabrò che ha relazionato in aula su un bilancio che segna il miglioramento della tempestività dei pagamenti, una pulizia continua dei residui ed un’evoluzione positiva del disavanzo ottimizzato per 600 mila euro con un recupero di circa 60 milioni».

«Oggi – commenta, ancora, la maggioranza – la giunta Falcomatà consegna risparmi per 1,7 milioni di euro che andranno ad implementare le somme per le manutenzioni ordinarie ed un bilancio di rendiconto trasparente, chiaro, leggibile ad ogni cittadino che avrà il modo di comprendere ed approfondire anche le difficoltà che, pur esistendo, sono al centro dell’azione amministrativa di governo per essere superate una volta per tutte».

«Spiace – concludono – l’atteggiamento di un centrodestra che, abbandonando l’aula, certifica la propria incapacità nell’affrontare e sostenere temi probabilmente complessi e, tuttavia, determinanti perché toccano la vita e la quotidianità dei cittadini. Una fuga che non ha spiegazioni se non quella che, con la scelta di rinunciare al contraddittorio, l’opposizione certifica l’ineccepibilità e la correttezza del lavoro svolto dall’amministrazione Falcomatà».