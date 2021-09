Reggio Calabria – All’UNIDA una serie di dodici eventi per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri

Nell’ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (UNIDA) organizza una serie di dodici eventi tra il 17 settembre e il 16 dicembre 2021. Gli incontri avverranno in presenza (nel rispetto della normativa vigente anti-Covid) e si svolgeranno presso l’Aula Magna ‘G. Reale’ dell’Università. Il primo evento avrà luogo il 17 settembre p.v., ore 16:00, con la consegna di 2 borse di studio ‘Rotary’ a due studenti stranieri del Corso di Diploma di Alta Formazione Docenti di Lingua e Cultura Italiana e, a seguire, con una lettura del canto XXXIII del Paradiso a cura del Prof. Antonio D’Elia. Il 1° ottobre il Prof. Andrea Francesco Calabrese presenterà brani musicali al pianoforte di vari autori, ispirati alla Divina Commedia. Successivamente, il 15 ottobre avverrà la presentazione a cura del Prof. Antonino Monorchio del volume di Vincenzo Crupi e Andrea Francesco Calabrese, La Trinità in Dante, e il 28 ottobre la presentazione, a cura del Prof. Angelo Vecchio Ruggeri, del volume di Domenico Minuto, Parole per la Divina Commedia. A seguire tre interventi di ambito linguistico: il 12 novembre il Prof. Fabio Ruggiano relazionerà su Il poema agito: Dante poeta che mette la parola in scena, il 19 novembre la Prof.ssa Maria Silvia Rati su Le parole di Dante e le parole di oggi: una continuità reale o apparente?, il 26 novembre il Prof. Fabio Rossi su Dante primo filosofo del linguaggio e linguista nel ‘De vulgari eloquentia’. Il 3 dicembre avrà luogo un intervento del Prof. Vincenzo Crupi su Analogie e convergenze tra il Paradiso di Dante Alighieri e ‘Paradiso ’49’ di Chiara Lubich, e il 10 dicembre la Prof.ssa Giuliana Fazzion terrà una relazione su L’interesse per il Sommo Poeta negli Stati Uniti a partire dal 1867. A conclusione (14-15-16 dicembre) sono in programma Proiezioni di film e di brani di film su Dante Alighieri e le sue opere dalle origini del cinema ai giorni nostri, presentati e commentati dal Prof. Federico Rossin.