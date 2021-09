Premio Assotutela 2021 per le Eccellenze Italiane, conferimento al Maestro Managò

Si svolgerà nell’elegante e raffinato teatro Ghione di Roma, a due passi dal Vaticano, la consegna del prestigioso Premio Eccellenze 2021.

L’edizione 2021 acquista un valore ancora più forte e significativo alla luce della emergenza che stiamo vivendo e di un paese che ha estremo bisogno di rilancio e sostegno.

Anche quest’anno, infatti, numerose autorità, tra amministratori, tecnici, intellettuali, magistrati, esponenti del mondo istituzionale, sportivo, sanitario, sociale, televisivo e culturale, saranno premiate dalla associazione Assotutela per il loro competente e professionale contributo al Sistema Paese.

Tra i premiati anche un calabrese, il direttore d’orchestra seminarese Maurizio Managò, considerato uno degli artefici del rinnovamento musicale degli ultimi vent’anni della nostra regione.

Creatore e Maestro-Direttore dell’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello, dell’Orchestra di Fiati di Delianuova, della Concert Band di Melicucco, dei Giovani Fiati Reggini e dell’Orchestra Tirrenium della provincia di Vibo Valentia, formazioni musicali che hanno innescato il cambiamento e il successo della banda musicale in Calabria, avendo all’attivo più di 1500 concerti, tra i quali al Palau de la Musica di Valencia (2006); Piazza San Pietro, alla presenza di Papa Francesco I (2013); Sala Verdi del Conservatorio di Milano (2015); Musei Vaticani (2015); Palazzo Italia di Expò Milano (2015); Teatro San Carlo (2013); Brucknerhaus di Linz in Austria (2012); Auditorium del Conservatorio Santa Cecilia in Roma (2011) Basilica della Natività a Betlemme (2009) Teatro Greco di Ischia per la “Fondazione William Walton” (2008) e i concerti diretti insieme a Riccardo Muti, al Ravenna Festival 2008, a Reggio Calabria nel 2012, nel Concerto dell’Amicizia a Mirandola (MO) nel 2013 e il concerto al Parco Archeologico dello Scolacium a Roccelletta di Borgia.

Molte le prestigiose collaborazioni con grandi artisti come Roger Webster, Steven Mead, Gabriele Cassone, Fabrizio Meloni, Vittorino Naso, Francesco Salime, Calogero Palermo, Nello Salza, Alessandro Carere, Gianluca Gagliardi, Jorgen Van Rijen, Tosca D’Aquino, Francesco Anile, Mariateresa Leva, Simone Simonelli, Gianluigi Trovesi, Luciano De Luca, Michele Giovinazzo, David Childs, Mario Stefano Pietrodarchi, Caterina Francese, il Coro Alive dell’Arena di Verona ed il Coro di voci bianche del Teatro Massimo di Palermo.

Il nuovo riconoscimento si aggiunge ai tanti numerosi premi già ricevuti, tra i quali:

Premio Reggio Calabria day (2021); Premio Memorie Migrate (2018); Premio Note sullo Stretto (2011); Civica Benemerenza del Comune di Seminara (2011); Premio “Emilio Martorelli” di S. Agata d’Esaro (2012); Socio Onorario dell’Associazione Culturale Calabresi Milano (2012); La Gerbera Gialla (2013); Il Premio Calabria-America (2012); Premio La Città del Sole (2014); Premio San Francesco di Paola (2014); Premio Valarioti-Impastato (2016) e la Cittadinanza Onoraria delle Città di Melicucco e Laureana di Borrello.

Il maestro Managò Docente dei Corsi di Direzione organizzati dall’AMA Calabria e MIUR; dall’Anno Accademico 2020/2021 ricopre il ruolo di Docente di Direzione e Strumentazione per Orchestra di Fiati presso il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia e ha al suo attivo una quarantina di lavori editoriali e discografici con le più importanti case editrici italiane: Accademia 2008 di Pescina (AQ), Edizioni Eufonia di Brescia, Scomegna Edizioni Musicali di Torino e Edizioni Wicky di Milano e viene spesso invitato in qualità di relatore, componente di giuria nei concorsi e come docente per master class di direzione e concertazione.

E’ il fondatore e Direttore Artistico di alcune manifestazioni di grande rilievo artistico, come il Premio Borrello-Una Vita per la Musica, il Concorso Nazionale di Musica Suoni in Aspromonte, e la Settimana della Musica denominata Primavera in Musica.