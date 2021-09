Ponte stradale Serro Valanidi nel Comune di Motta SG, intervento dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria

Visto il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni circa le condizioni di criticità del ponte di Serro Valanidi e sulle iniziative intraprese per tranquillizzare i cittadini sulla sicurezza dell’attraversamento del ponte, abbiamo chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria che si sono recati sul posto lo scorso 1 settembre riscontrando che “”pur non sussistendo una situazione di pericolo imminente, si reputa opportuno che venga eliminato il percolamento dell’acqua delle strutture metalliche sottostanti l’impalcato, nonché che vengano effettuate apposite verifiche nei punti in cui tali strutture sono interessate dal processo di ossidazione””. In poche parole quello che l’ANCADIC e il Comitato spontaneo Torrente Oliveto hanno richiesto lo scorso 5 maggio alle istituzioni competenti tra cui il Comune di Motta San Giovanni. In merito il Comando Vigili del Fuoco ha inoltrato segnalazione alla Prefettura di Reggio Calabria e al Comune di Motta San Giovanni.

Vincenzo CREA

Referente unico dell’ANCADIC

e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”