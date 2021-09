Nucera (PD Calabria): “Difendiamo il reddito di cittadinanza”

La presentazione delle liste per l’importante appuntamento delle Elezioni Regionali in Calabria, apre per il PD una fase importante che chiama ciascuno di noi, iscritti e militanti, pur nella difficoltà del momento, ad un impegno che deve andare in due direzioni: portare il nostro contributo per una vittoria alle elezioni e rafforzare un partito che da sette anni nella nostra Provincia è commissariato.

Mai nessuna Federazione ha avuto questo trattamento, che mette in discussione una gestione del partito che tanti dirigenti e militanti hanno criticato, alcune volte anche in modo inappropriato per i ruoli che in questi anni hanno ricoperto nel partito stesso.

Ringrazio la Segreteria Nazionale e il Commissario Graziano per la richiesta di candidatura che mi è stata fatta. Una proposta che mi onora ma che in questo momento della mia vita non ho inteso accettare.

Ho accettato invece la loro proposta per un mio impegno nel Partito al fine di contribuire alla sua crescita e per un Congresso che finalmente possa svolgersi democraticamente in un clima di condivisione, pur nel rispetto delle diverse sensibilità, che sono una ricchezza.

Il territorio, deluso in questi anni, chiede con forza un PD autorevole e in grado di essere punto di riferimento delle forze del cambiamento. Per questo mi spenderò come è mia abitudine, nella certezza che un PD forte e strutturato possa contribuire a far uscire la Calabria dall’emarginazione politica ed economica in un clima di unità da tempo agognato dai compagni e dalle compagne, che nei nostri territori sono stati e continuano ad essere, la linfa vitale di questo Partito.

Oggi più che mai, dopo due anni di pandemia, il cui impatto sulle condizioni e la qualità della vita delle persone è stato devastante e che ha portato a un aumento della povertà nel nostro Paese, e continuerà a far sentire i suoi effetti nei prossimi anni, occorre partire dalle battaglie in difesa dei diritti.

La difesa del reddito di cittadinanza è una di quelle battaglie.

Sono stato tra i primi a proporlo in Calabria e il vergognoso attacco fatto dalla destra a questo ammortizzatore sociale che la pandemia ha reso ancor più necessario ha dell’assurdo.

Una destra che mentre fa l’occhiolino alle classi meno abbienti, si schiera contro il reddito di cittadinanza, perché ostacola i principi del liberismo selvaggio cui la classe lavoratrice italiana era ormai assuefatta.