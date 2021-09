Marziale: “Allarme scrutatori, presenza a rischio”

Antonio Marziale, candidato con Fratelli d’Italia, al rinnovo del Consiglio Regionale calabrese, si dice preoccupato per quanto è trapelato sulla situazione relativa agli scrutatori chiamati al servizio ai seggi in questa tornata elettorale. Pare infatti che dai sorteggi tante persone siano capitate molto distante dal luogo in cui risiedono, circostanza che causa delle problematiche negli spostamenti e che come già ventilato porterebbe molti di coloro che sono stati scelti a “disertare” il seggio. La situazione potrebbe essere difficilmente recuperabile se trascurata anche perché ai sorteggiati non viene consentito nemmeno di scambiare tra loro il posto per avere una allocazione più vicina o più facilmente raggiungibile. Antonio Marziale ha ritenuto preventivamente di segnalare all’attenzione pubblica questo possibile problema.