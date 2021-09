Lotta al Covid – Attestati di riconoscimenti dell’Amministrazione comunale di Cittanova a coniugi medici

La dott.ssa Stefania Conti, Dirigente Medico, presso il Centro Emodialisi di Taurianova, ed il marito dott. Fulvio Furci – anch’egli Dirigente Medico e in servizio presso il reparto Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Polistena – vengono entrambi insigniti dell’Attestato di Benemerenza dall’Amministrazione Comunale di Cittanova, perché “impegnati in prima linea, sul fronte della lotta alla pandemia da Covid-19…persone e medici di…grande esempio e testimonianza di umanità ed abnegazione ”.

Gli attestati verranno consegnati – dal Sindaco di Cittanova, Francesco Cosentino – mercoledì prossimo, 29 settembre, nella “cerimonia di consegna” delle benemerenze appositamente inserita nel programma dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Cittanova. Quì di seguito trascritta la motivazione:

«COMUNE DI CITTANOVA, Città Metropolitana di Reggio Calabria

alla d.ssa Stefania Conti; al dr. Fulvio Furci

L’Amministrazione Comunale che ho l’onore di rappresentare ha determinato di conferire, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono, un attestato di riconoscimento a persone che sono state quotidianamente impegnate in prima linea, sul fronte della lotta alla pandemia da Covid-19.

La S.V. è una delle persone prescelte, per il rilevante impegno speso nella fase emergenziale nel delicato compito di somministrazione dei vaccini.

Un contributo prezioso che ha saputo trasmettere il giusto spirito che deve connotare la condotta quotidiana di un professionista dotato di adeguato senso di responsabilità nei confronti della comunità.

Il riconoscimento intende premiare una persona e un medico che ha saputo dimostrare, con atti e comportamenti, un grande esempio e testimonianza di umanità ed abnegazione.

Il Suo è stato un impegno importante sul piano professionale ed umano, segno di coerenza e dirittura morale, in una fase emergenziale con la consapevolezza di mettere continuamente a rischio l’incolumità personale e dei propri cari.

In attesa di consegnare personalmente l’attestato di benemerenza, in occasione delle solenni celebrazioni in onore del Santo Patrono mercoledì 29 settembre alle ore 19:00, colgo l’occasione per rinnovare i sensi della mia stima e della mia affettuosa amicizia.

IL SINDACO Francesco Cosentino.»

È straordinario e particolarmente significativo che la personale esplicitata motivazione – di cui all’Attestato dell’Amministrazione Comunale di Cittanova – è diretta a due medici coniugi, e tale riconoscimento non giunge a sorpresa nella comunità che ben conosce l’encomiabile attività da loro, costantemente, svolta.

Alla dott.ssa Conti e al dott. Furci – stimate, apprezzate Persone professionali di grande umanità – va il ringraziamento per il riconosciuto impegno dedicato per il sollievo dei sofferenti; nel loro lavoro una realtà in cui si respirano valore etico, gentilezza, disponibilità.

Pino Pardo